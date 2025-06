Il carico sulla groppa nei cruciverba: la soluzione è Soma

SOMA

Curiosità e Significato di "Soma"

Approfondisci la parola di 4 lettere Soma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Soma? Il termine soma deriva dal greco e significa corpo. In ambito biologico e medico, si riferisce alla parte fisica di un organismo, in contrasto con la mente o lo spirito. Inoltre, in contesti filosofici e psicologici, il soma rappresenta l'idea dell'esistenza corporea, sottolineando l'importanza del corpo nella nostra esperienza di vita.

Come si scrive la soluzione Soma

Stai cercando la risposta alla definizione "Il carico sulla groppa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

M Milano

A Ancona

