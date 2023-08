Persone pesanti da reggere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persone pesanti da reggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MACIGNI

Significato/Curiosita : Persone pesanti da reggere

Reputarlo un comportamento da evitare e da scansare, creando così quella che viene ad essere una reale difficoltà nel produrre e reggere relazioni e rapporti... Succitate (arenaria di monte modino, arenaria macigno) che provengono tutte dalla formazione del macigno. questa confusione nasce dal fatto che la pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Persone pesanti da reggere : persone; pesanti; reggere; Una stragrande moltitudine di persone o cose; Sigla per persone importanti; Come persone molto legate che si intendono bene; Si occupano di spegnere incendi e salvare persone ; Le persone in rubrica; Grigi e pesanti ssimi; pesanti da sostenere; Impegni e obblighi pesanti ; Hanno pesanti pellicce; Gravato da pesanti oneri economici; Aiuta a reggere la tazzina; Può sorreggere un materasso; Sorreggere , fare da puntello; La terapia per correggere i difetti di pronuncia; Può correggere un caffè;

