La Soluzione ♚ Lutetia : Parigi = Lugdunum : x La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lutetia : Parigi = Lugdunum : x. LIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lutetia : parigi = lugdunum : x: Lione (AFI: /li'one/; in francese Lyon, AFI: /lj~/; in francoprovenzale Liyon, AFI: /~/; in occitano Lion, AFI: /lju/) è una città della Francia sud-orientale, capoluogo della metropoli di Lione e della regione Alvernia-Rodano-Alpi. È la terza città più popolosa della Francia dopo Parigi e Marsiglia, con 516 092 abitanti nel piccolo territorio comunale, ma, considerando l'area metropolitana (agglomerato urbano e suburbano metropolitano), è seconda dopo la capitale, con una popolazione di 2 323 221 abitanti. La città sorge alla confluenza del Rodano e della Saona ed è composta da un centro storico (Vieux Lyon, Fourvière, Saint Jean).

La risposta a Lutetia : Parigi = Lugdunum : x

LIONE

