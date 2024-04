La definizione e la soluzione di 7 lettere: Intorno alla testa dei Santi. AUREOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'aureola o nimbo è un attributo figurativo usato nell'arte sacra, presente in diverse religioni, per indicare la santità di un personaggio. Consiste in un alone di luce che ne avvolge la testa o il corpo; più specificamente, l'aureola è la luce che circonda il corpo, il nimbo è il cerchio di luce che circonda il capo e la combinazione dei due forma la gloria, ma spesso non si usa questa distinzione. Nelle statue il nimbo è reso di solito con un disco che viene fissato dietro la testa.

aureola ( approfondimento) f sing (pl.: aureole)

insieme di colori intorno ad un oggetto guardato fissamente (per estensione) chiarore che avvolge un corpo (fisica) fenomeno luminoso costituito da una specie di un inviluppo intorno alla luce elettrica (religione) corona dei martiri, delle vergini nei cori dei beati (pittura) cerchio aureo di che si usa raffigurare in testa ai santi splendore di gloria

Sillabazione

au | rè | o | la

Pronuncia

IPA: /au'rola/

Sinonimi

alone, nimbo, aura, splendore

Etimologia / Derivazione

dal latino aureolus ovvero di color oro; secondo il Treccani dal latino aureola, diminutivo femminile dell’aggettivo aureus ovvero "aureo", sottintendendo corona

