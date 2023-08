Circonda la testa dei Santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circonda la testa dei Santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUREOLA

Significato/Curiosità : Circonda la testa dei Santi

L'aureola è un simbolo artistico e religioso che circonda la testa dei Santi o di figure sacre in opere d'arte. Spesso rappresentata come un alone luminoso, dorato o raggiante, l'aureola ha radici nelle antiche rappresentazioni di divinità e rappresenta la santità, la divinità o la spiritualità della figura raffigurata. Questo elemento iconografico è utilizzato in varie tradizioni religiose e culturali per identificare e onorare le figure sante o divine. L'aureola aggiunge un tocco di sacralità e riconoscimento alle rappresentazioni artistiche e sottolinea la connessione tra il mondo terreno e il divino.

Altre risposte alla domanda : Circonda la testa dei Santi : circonda; testa; santi; Capoluogo maremmano il cui centro storico è rimasto completamente circonda to da antiche mura; circonda la pupilla; circonda no la testa del distratto; circonda ta da affetto; circonda re con palizzate; Ha un foro in testa ; testa ta britannica di politica e finanza: The; Sulla testa di Minnie; Così era detto un cattolico da un protesta nte; Puma senza testa ; Sa catturare i passanti ; Il giorno dei santi ; Impegni e obblighi pesanti ; Il santi ago noto architetto spagnolo; Pulsanti molto piccoli;

