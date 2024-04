La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sono in testa alla graduatoria. PRIMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: In matematica, un numero primo (in breve anche primo) è un numero intero positivo che abbia esattamente due divisori distinti. In modo equivalente si può definire come un numero naturale maggiore di 1 che sia divisibile solamente per 1 e per sé stesso; al contrario, un numero maggiore di 1 che abbia più di due divisori è detto composto. Ad esempio 2, 3 e 5 sono primi mentre 4 e 6 non lo sono perché sono divisibili rispettivamente anche per 2 e per 2 e 3. L'unico numero primo pari è 2, in quanto tutti gli altri numeri pari sono divisibili per 2. La successione dei numeri primi comincia con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ...

primi m pl

plurale di primo i primi 4 pianeti più vicini al Sole (Mercurio, Venere, Terra e Marte) sono pianeti rocciosi

i primi esseri umani appartenenti al genere Homo furaono l'Homo abilis e l'Homo rudolfensis

Sillabazione

prì | mi

Pronuncia

IPA: /'primi/

Etimologia / Derivazione

vedi primo

Sinonimi

originari, iniziali, passati, antichi, primitivi, primari, anteriori, antecedenti

(di autobus, treni) prossimi

prossimi principali, fondamentali, basilari, prioritari, preponderanti

(in una gerarchia) superiori, supremi, eccellenti, massimi

superiori, supremi, eccellenti, massimi prime portate, minestre, pastasciutte

Contrari