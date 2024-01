La definizione e la soluzione di: Governatore dell antica Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Satrapo (in persiano , sâtrâp; in persiano antico , xšaçapava; in greco antico: satp, satrápes) era il nome dato ai governatori delle province degli antichi imperi persiani (ovvero quelli achemenide, partico e sasanide) e di alcuni regni ellenistici.

Il territorio retto da un satrapo è detto satrapia.

Italiano

Sostantivo

satrapo ( approfondimento) m sing (pl.: satrapi)

(storia) chi era a capo di una regione dell'impero persiano

Sillabazione

sà | tra | po

Pronuncia

IPA: 'satrapo/ o IPA: /sa'trapo/

Etimologia / Derivazione

dal latino satrapes, o satrapa, o satraps

Varianti