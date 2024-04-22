Farah che è stata l ultima imperatrice di Persia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Farah che è stata l ultima imperatrice di Persia' è 'Diba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIBA

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Perché la soluzione è Diba? Farah, l'ultima imperatrice di Persia, è spesso associata a una figura di grande eleganza e influenza nella storia del paese. La sua presenza e il suo ruolo sono stati fondamentali nel periodo di transizione dell'impero. La parola DIBA si collega direttamente alla sua figura, in quanto rappresenta un termine che evoca rispetto e ammirazione verso questa figura storica. La sua eredità rimane un esempio di forza e grazia nel contesto culturale persiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Farah che è stata l ultima imperatrice di Persia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Farah che è stata l ultima imperatrice di Persia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Diba

In presenza della definizione "Farah che è stata l ultima imperatrice di Persia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Farah che è stata l ultima imperatrice di Persia" conferma che la soluzione 'Diba' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Diba

D Domodossola I Imola B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Farah che è stata l ultima imperatrice di Persia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diba' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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