Governò la Persia

Nome proprio

Curiosità su: Serse I (in persiano antico Khashayaarashaa, traslitterato anche come Xšayarša, lett. "sovrano sugli uomini"; in greco antico: , Xérxes; Iran, 519 a.C. – 465 a.C.) fu gran re dell'Impero achemenide, oltre che faraone d'Egitto, dal 485 a.C. alla sua morte. Serse I è noto nella storia occidentale per la sua invasione della Grecia nel 480 a.C. Le sue forze invasero temporaneamente la Grecia continentale a nord dell'Istmo di Corinto fino a quando le sconfitte di Salamina e Platea un anno dopo annullarono questi guadagni e posero fine alla seconda invasione in modo decisivo. Tuttavia, Serse represse con successo le rivolte in Egitto e Babilonia. Roman Ghirshman dice che: "Dopo questo cessò di usare il titolo di 're di Babilonia', chiamandosi semplicemente 're dei Persiani e dei Medi'." Serse supervisionò il completamento di vari progetti di costruzione a Susa e Persepoli. Viene generalmente identificato con il re persiano Assuero nel libro biblico di Ester, una delle sue mogli.

Serse m