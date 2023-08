Antico governatore persiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico governatore persiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SATRAPO

Significato/Curiosità : Antico governatore persiano

Il "satrapo" era un antico titolo persiano utilizzato per designare i governatori provinciali che servivano sotto l'autorità del re persiano. Durante l'Impero Achemenide, il territorio vasto dell'impero veniva suddiviso in province, ognuna delle quali era governata da un satrapo. Questi funzionari erano responsabili dell'amministrazione civile e militare delle loro province, nonché della raccolta delle tasse e dell'invio di tributi al re. Tuttavia, la loro autorità era spesso limitata dal controllo centrale del sovrano. Il termine "satrapo" è stato in seguito utilizzato per indicare in generale un governatore provinciale con poteri significativi in un'area specifica.

