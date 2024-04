La definizione e la soluzione di 6 lettere: Disegni fatti con un filo. RICAMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La parola ricamo indica sia l'attività artigianale del ricamare, sia il prodotto di quell'attività. Tale oggetto è un disegno, una decorazione o un ornamento creato con ago e filo su un tessuto. È un'attività antichissima, ancora oggi praticata, che si sviluppa generalmente come lavoro artigianale (raro e molto costoso) oppure hobby diffuso in tutto il mondo. Occorre distinguere, in primo luogo, tra il ricamo a mano e quello a macchina. Pur cercando di rimanere soltanto un diverso modo di eseguire un decoro, il ricamo a macchina ha tuttavia sviluppato particolari punti, e di conseguenza diversi disegni e diverse applicazioni. Per questo ...

ricami m pl

plurale di ricamo

Sillabazione

ri | cà | mi

Etimologia / Derivazione

vedi ricamo