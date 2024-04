La Soluzione ♚ Il filo dell elettromagnete La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il filo dell elettromagnete. SOLENOIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il filo dell elettromagnete: Un solenoide (da s (solen): tubo, condotto, canale) è una bobina di forma cilindrica formata da una serie di spire circolari molto vicine fra loro e realizzate con un unico filo di materiale conduttore. Il solenoide è uno strumento solitamente usato come induttore per lo studio e le applicazioni dell'elettromagnetismo. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un solenoide (da s (solen): tubo, condotto, canale) è una bobina di forma cilindrica formata da una serie di spire circolari molto vicine fra loro e realizzate con un unico filo di materiale conduttore. Il solenoide è uno strumento solitamente usato come induttore per lo studio e le applicazioni dell'elettromagnetismo. solenoide ( approfondimento) m sing (pl.: solenoidi) (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) bobina di filo conduttore avvolto a spirale su un supporto a forma di cilindro, che genera un campo magnetico in presenza di corrente elettrica Sillabazione so | le | nò | i | de Pronuncia IPA: /sole'njde/ Etimologia / Derivazione deriva da soleno- (dal greco antico s - cioè "canale, tubo, condotto") e -oide Altre Definizioni con solenoide; filo; elettromagnete; Un filo di gomma; Dà filo ai gomitoli; Un dispositivo con l elettromagnete; Ha l elettromagnete; Cerca altre soluzioni cruciverba

