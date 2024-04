La definizione e la soluzione di 9 lettere: Falsare i fatti. TRAVISARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Transitivo

travisare (vai alla coniugazione)

alterare, falsificare, deformare qualcosa dandone un'interpretazione errata o parziale travisare la realtà

Sillabazione

tra | vi | sà | re

Pronuncia

IPA: /travi'zare/

Etimologia / Derivazione

derivazione di viso

Sinonimi

(parole, fatti) alterare, camuffare, capovolgere, contraffare, deformare, distorcere, falsare, falsificare, fraintendere, interpretare male, manipolare, mistificare, modificare, mutare, snaturare, stravolgere, svisare, trasformare, travestire









Contrari

riportare con fedeltà, rispettare,

afferrare, capire, comprendere, intendere

