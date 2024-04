La Soluzione ♚ Fa dei calcoli dolorosi La definizione e la soluzione di 4 lettere: Fa dei calcoli dolorosi. RENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa dei calcoli dolorosi: I reni sono organi pari parenchimatosi secretori (nello specifico, emuntori) dei vertebrati. Insieme alle vie urinarie costituiscono l'apparato urinario, che filtra dal sangue i prodotti di scarto del metabolismo e li espelle tramite l'urina. Il settore della medicina che studia i reni e le loro malattie è chiamato nefrologia. Il loro compito principale è quello di mantenere il corretto equilibrio idro-salino nell'organismo, nonché di assicurare ogni giorno, per mezzo delle loro unità funzionali, i nefroni, una costante depurazione del nostro sangue. Sostantivo Significato e Curiosità su: I reni sono organi pari parenchimatosi secretori (nello specifico, emuntori) dei vertebrati. Insieme alle vie urinarie costituiscono l'apparato urinario, che filtra dal sangue i prodotti di scarto del metabolismo e li espelle tramite l'urina. Il settore della medicina che studia i reni e le loro malattie è chiamato nefrologia. Il loro compito principale è quello di mantenere il corretto equilibrio idro-salino nell'organismo, nonché di assicurare ogni giorno, per mezzo delle loro unità funzionali, i nefroni, una costante depurazione del nostro sangue. rene ( approfondimento) m sing (pl.: reni) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) organo dei vertebrati deputato al filtraggio del sangue e alla produzione di urina il rene ha la forma di un fagiolo Sillabazione rè | ne Pronuncia IPA: /'r.ne/ Etimologia / Derivazione dal latino ren Parole derivate renale, reniforme Termini correlati dialisi Altre Definizioni con rene; calcoli; dolorosi; Fa dolorosissimi calcoli; La Grandi cantante; Detriti di ghiacciai; Strumento per eseguire calcoli; Calcoli di interessi; Sono sede di dolorosi calcoli; Dolorosi faticosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

RENE

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Fa dei calcoli dolorosi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.