La Soluzione ♚ Detriti di ghiacciai La definizione e la soluzione di 6 lettere: Detriti di ghiacciai. MORENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Detriti di ghiacciai: Mediane, situate alla confluenza di due ghiacciai. morene di fondo, formate da materiale trascinato dal ghiacciaio sul suo fondo. morene frontali, disposte... La morena è una particolare forma di accumulo di sedimenti, costituito dai detriti rocciosi trasportati a valle o ai bordi dal lento, ma incessante moto di scivolamento per gravità di un ghiacciaio. I sedimenti che costituiscono le morene, chiamati till (o tillite se consolidati), sono caratterizzati da: assenza di classazione, forte eterogeneità nella dimensione dei clasti, spesso costituiti da detriti ghiaiosi a spigoli vivi, annegati in ... Altre Definizioni con morene; detriti; ghiacciai; Detriti rocciosi portati dai ghiacciai; L accumulo di detriti prodotto da un ghiacciaio; Otturati da incrostazioni o detriti; Le insidiose spaccature dei ghiacciai;

La risposta a Detriti di ghiacciai

MORENE

M

O

R

E

N

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Detriti di ghiacciai' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.