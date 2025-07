Fa dolorosissimi calcoli nei cruciverba: la soluzione è Rene

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fa dolorosissimi calcoli' è 'Rene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RENE

Curiosità e Significato di Rene

Perché la soluzione è Rene? Il termine rene si riferisce a uno degli organi principali del sistema urinario, situato ai lati della colonna vertebrale. È fondamentale per filtrare il sangue, eliminare le tossine e regolare l'equilibrio idrico ed elettrolitico del corpo. Quando si formano calcoli nei reni, può diventare molto doloroso, come indicato dall'espressione dolorosissimi calcoli. Conoscere il ruolo di questo organo aiuta a comprenderne l'importanza per la salute.

Come si scrive la soluzione Rene

Hai davanti la definizione "Fa dolorosissimi calcoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

N Napoli

E Empoli

