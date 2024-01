La definizione e la soluzione di: Dolorosi faticosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Grezzo Due: Una magica avventura, noto anche semplicemente come Grezzo 2, è un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato dal game designer italiano Nicola Piro e pubblicato nel 2012. Il gioco è una mod di conversione totale del videogioco Doom del 1993 e il suo sviluppo è iniziato nei primi anni 2000, con la versione nota come Grezzo 1, quando Nicola Piro frequentava il liceo. Sviluppato con l'ausilio del motore open-source EDuke32, il gioco utilizza numerosi elementi presi da diversi giochi degli anni 1990, quali armi di Duke Nukem, Blood o Shadow Warrior, modelli di personaggi presi da Redneck Rampage, scenari ispirati a Hexen o Heretic, elementi presi da Age of Empires ed altri videogiochi ancora.

La trama segue l'avventura del contadino pagano Piro che, infastidito e disgustato dal cristianesimo, progetta di uccidere Gesù Cristo per impedire l'ascesa del suo fenomeno religioso. Il gameplay richiede al giocatore di affrontare vari livelli, sconfiggendo nemici e boss e utilizzando una vasta gamma di armi. Nel gioco compaiono molti personaggi noti della cultura italiana, oltre a riferimenti estremamente satirici a temi sociali, politici e religiosi del paese.

Dopo la sua uscita, Grezzo 2 ha ricevuto un'attenzione significativa, sia all'interno che all'esterno del suo paese di origine, a causa dei suoi contenuti estremamente blasfemi, volgari e violenti.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

penosi m pl

plurale di penoso

Sillabazione

pe | nó | si

Pronuncia

IPA: /pe'nozi/

Etimologia / Derivazione

vedi penoso

Sinonimi

amari, angosciosi, commoventi, compassionevoli, dolorosi, incresciosi, pietosi, strazianti, toccanti, tormentosi, travagliati

difficoltosi, disagevoli, disagiati, fastidiosi, faticosi, gravosi, ingrati, molesti

tristi, struggenti, patetici, vergognosi, imbarazzanti

spiacevoli, sgradevoli

Contrari