La Soluzione ♚ Curano le congiuntiviti La definizione e la soluzione di 8 lettere: Curano le congiuntiviti. OCULISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curano le congiuntiviti: Un oculista (sinonimo di oftalmologo e di oftalmoiatra) è un medico che ha anche conseguito il titolo di specialista in oftalmologia. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un oculista (sinonimo di oftalmologo e di oftalmoiatra) è un medico che ha anche conseguito il titolo di specialista in oftalmologia. oculista m e f sing di medico competente nelle patologia dell'occhio e della vista Sostantivo oculista ( approfondimento) m e f sing (professione) medico competente nelle patologia dell'occhio e della vista Sillabazione o | cu | lì | sta Pronuncia IPA: /oku'lista/ Etimologia / Derivazione dal latino oculus cioè "occhio" Sinonimi oftalmologo Iperonimi medico

