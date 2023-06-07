Vi si curano malati in divisa

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Vi si curano malati in divisa' è 'Ospedale Militare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSPEDALE MILITARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si curano malati in divisa" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si curano malati in divisa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ospedale Militare? Un ospedale militare è un luogo speciale dedicato alla cura dei soldati e di chi indossa la divisa. Offre assistenza medica a chi serve il paese, garantendo professionalità e supporto in situazioni di emergenza o malattia. È un punto di riferimento per il personale militare, assicurando loro cure tempestive e specializzate.

Per risolvere la definizione "Vi si curano malati in divisa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si curano malati in divisa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Ospedale Militare:

O Otranto S Savona P Padova E Empoli D Domodossola A Ancona L Livorno E Empoli M Milano I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si curano malati in divisa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

