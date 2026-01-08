Prescrivono le lenti adatte

SOLUZIONE: OCULISTI

Perché la soluzione è Oculisti? Gli specialisti che si occupano della salute degli occhi e che determinano le corrette lenti da usare sono chiamati oculisti. Essi valutano la vista e prescrivono gli strumenti necessari per migliorare la qualità visiva. La loro competenza permette di trattare problemi visivi e di consigliare le soluzioni più adatte alle esigenze di ciascun paziente. Grazie alla loro attenzione si garantisce una vista ottimale e tutelata.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prescrivono le lenti adatte" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prescrivono le lenti adatte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La definizione "Prescrivono le lenti adatte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prescrivono le lenti adatte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Oculisti:

O Otranto C Como U Udine L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prescrivono le lenti adatte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

