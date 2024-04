La Soluzione ♚ Un appassionato d arte La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un appassionato d arte. AMANTE - CULTORE - AMATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un appassionato d arte: Amante – chi ama Amante – persona coinvolta in una relazione amorosa extraconiugale Amante – cognome italiano Amante – nome proprio di persona, variante di Amanzio Bruto Amante – scrittore italiano Errico Amante – politico, patriota e giudice italiano Fedele Amante – insegnante italiano Giuseppe Amante – medico e patriota italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Amante – chi ama Amante – persona coinvolta in una relazione amorosa extraconiugale Amante – cognome italiano Amante – nome proprio di persona, variante di Amanzio Bruto Amante – scrittore italiano Errico Amante – politico, patriota e giudice italiano Fedele Amante – insegnante italiano Giuseppe Amante – medico e patriota italiano amante m e f sing (pl.: amanti) che ama qualcosa o qualcuno Sostantivo amante m e f sing (pl.: amanti) la persona amata (per estensione) (sessualità) chi è coinvolto in una relazione affettiva extraconiugale se mio marito sapesse che ho un amante... chi ama riamato un'altra persona in una relazione affettiva, non necessariamente un matrimonio posizione sessuale caratteristica nella specie umana, dove i partecipanti si pongono entrambi in piedi, molto spesso l'uno di fronte all'altro (marina) cavo doppio che attaccato all'oggetto da sollevare, è inferito (infilato) in alto alla taglia superiore di un paranco, alla quale si applica la potenza Voce verbale amante participio presente di amare Sillabazione a | màn | te Pronuncia IPA: /a'mante/ Etimologia / Derivazione participio presente di amare {{-s[in-}} (aggettivo) affezionato, appassionato, esperto, incline, intenditore, interessato, propenso

affezionato, appassionato, esperto, incline, intenditore, interessato, propenso (sostantivo) amico, compagno, concubino, convivente fidanzato, innamorato, partner, persona del cuore, prediletto, spasimante

amico, compagno, concubino, convivente fidanzato, innamorato, partner, persona del cuore, prediletto, spasimante (di un uomo) donna

donna (di donna) uomo

uomo amatore, cultore, estimatore

( spregiativo ) amichetto

amichetto ( regionale ) moroso

moroso (senso figurato) adoratore

Contrari distaccato, disinteressato Parole derivate amantismo, amantità Da non confondere con amatista

