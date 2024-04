La Soluzione ♚ Leggendario bardo scozzese

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Leggendario bardo scozzese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OSSIAN

Curiosità su Leggendario bardo scozzese: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bardo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento storia antica non cita le fonti necessarie... I Canti di Ossian sono un'importante opera preromantica dello scrittore scozzese James Macpherson.

