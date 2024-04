La Soluzione ♚ Vinsero la guerra di Secessione La definizione e la soluzione di 8 lettere: Vinsero la guerra di Secessione. NORDISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vinsero la guerra di secessione: L'Unione (in inglese Union) era il nome che indicava gli Stati Uniti d'America durante la guerra civile americana, ed in particolare il governo federale della presidenza di Abraham Lincoln, che poteva contare su venti "Stati liberi" e dai primi cinque "Stati cuscinetto" di frontiera rimasti tuttavia ancora schiavisti (alcuni con amministrazioni locali divise e truppe di entrambi gli schieramenti). L'Unione fu opposta agli undici Stati Uniti meridionali schiavisti che formarono gli Stati Confederati d'America, o anche meglio conosciuti come "la Confederazione". A questi undici Stati si aggiungevano il Territorio indiano e il Territorio ... Aggettivo Significato e Curiosità su: L'Unione (in inglese Union) era il nome che indicava gli Stati Uniti d'America durante la guerra civile americana, ed in particolare il governo federale della presidenza di Abraham Lincoln, che poteva contare su venti "Stati liberi" e dai primi cinque "Stati cuscinetto" di frontiera rimasti tuttavia ancora schiavisti (alcuni con amministrazioni locali divise e truppe di entrambi gli schieramenti). L'Unione fu opposta agli undici Stati Uniti meridionali schiavisti che formarono gli Stati Confederati d'America, o anche meglio conosciuti come "la Confederazione". A questi undici Stati si aggiungevano il Territorio indiano e il Territorio ... nordista m e f sing (storia) che , durante guerra di secessione americana, facevaparte degli Stati del Nord Sostantivo nordista m e f sing (storia) colui che , durante guerra di secessione americana, facevaparte degli Stati del Nord Sillabazione nor | dì | sta Etimologia / Derivazione deriva da nord Altre Definizioni con nordisti; vinsero; guerra; secessione; Vinsero a Farsalo; I Dallas che vinsero l NBA nel 2011; Copricapi da guerra; Avversari in guerra; Fiume della Grande Guerra; Un sostenitore della secessione; Guidò i sudisti durante la Guerra di secessione; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vinsero la guerra di Secessione

NORDISTI

N

O

R

D

I

S

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Vinsero la guerra di Secessione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.