Copricapi da guerra

Sostantivo, forma flessa

elmi m pl

plurale di elmo

Sillabazione

él mi

Etimologia / Derivazione

vedi elmo

Sinonimi