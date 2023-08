I Dallas che vinsero l NBA nel 2011 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Dallas che vinsero l NBA nel 2011. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAVERICKS

Significato/Curiosita : I dallas che vinsero l nba nel 2011

i dallas mavericks (ipa: [dæls mævrks]) sono una delle trenta squadre di pallacanestro che militano nella nba, nonché la terza squadra per distacco...

