La Soluzione ♚ Si versa per il risotto giallo

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si versa per il risotto giallo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BRODO

Curiosità su Si versa per il risotto giallo: Approssimativamente dal percorso del torrente versa e alla cui destra orografica si localizza quell'area denominata astesana. il punto più alto del territorio è la... Il brodo è una preparazione alimentare di forma liquida, consistente di acqua che ha estratto le sostanze di carne, verdura o pesce, o un misto di queste, tramite la bollitura prolungata da freddo, con l'eventuale aggiunta di sale, spezie ed aromi. Il brodo può essere consumato da solo o, più di frequente, utilizzato per preparare diversi piatti come, ad esempio, minestre, salse o risotti. Nella terminologia culinaria italiana, la cottura degli alimenti in un brodo denso, può essere chiamata «in umido» o «in guazzetto» come, ad esempio, seppie in umido e agnello in guazzetto. Quando il brodo è ottenuto tramite cottura in poca acqua ...

Altre Definizioni con brodo; versa; risotto; giallo;