La Soluzione ♚ I discorsi quattr occhi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLLOQUI .

Curiosità su I discorsi quattr occhi: quattro e sono accostate a quattro "guai". queste beatitudini hanno un carattere maggiormente sociale. ecco le quattro beatitudini: ed ecco i quattro... I colloqui è una raccolta poetica di Guido Gozzano pubblicata nel 1911. Essa contiene ventiquattro componimenti poetici ed è suddivisa in tre parti: Il giovenile errore, Alle soglie, Il reduce. La poesia che apre la raccolta è intitolata I colloqui, così come quella che la chiude. "Colloquio" è una parola che appartiene alla sfera della quotidianità: già a partire dal titolo è possibile notare una scelta lessicale tutt'altro che aulica (come quello del D'Annunzio del Canto Novo o delle Myricae di Pascoli), in linea con la poetica crepuscolare dell'autore.

