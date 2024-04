La definizione e la soluzione di 7 lettere: La lingua della Divina Commedia. VOLGARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Lingua volgare è un'espressione con la quale si indicano le lingue parlate dal popolo nel Medioevo in Europa occidentale e in Europa meridionale derivate dal latino, ma notevolmente distanti dal latino classico, il quale, con la diminuzione delle comunicazioni causata dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente, si era evoluto in modo diverso di regione in regione, in quanto influenzato da substrati diversi dovuti ai diversi idiomi originari dei popoli conquistati, nonché da superstrati dati dai dialetti delle popolazioni barbariche (germaniche, slave, ecc.) confinanti. La parola "volgare" non va dunque intesa come dispregiativa, ma ...

volgare m e f sing (pl.: volgari)

che è del volgo (letterario) (storia) lingua che venne a sostituire il latino, ovvero l'italiano con la diffusione dei libri stampati ed i primi artisti e letterati presso le corti la lingua volgare ebbe un importante sopravvento (per estensione) poco originale (per estensione) offensivo o osceno, senza pudore che utilizza parole offensive, comunemente non accettate

Sostantivo

volgare

(linguistica) italiano volgare

Verbo

Transitivo

volgare (vai alla coniugazione)

(antico) variante di vulgare

Sillabazione

vol | gà | re

Pronuncia

IPA: /vol'gare/

Etimologia / Derivazione

dal latino vulgus, cioè "popolo"

Sinonimi

( senso figurato ) basso, immorale, incivile, osceno, rozzo, sboccato, sconcio, scurrile, sporco, triviale, turpe

basso, immorale, incivile, osceno, rozzo, sboccato, sconcio, scurrile, sporco, triviale, turpe ( per estensione ) comune, consueto, corrente, dozzinale, normale, ordinario, ovvio, prosaico, quotidiano, solito, usuale

comune, consueto, corrente, dozzinale, normale, ordinario, ovvio, prosaico, quotidiano, solito, usuale plebeo, popolare,popolaresco

( per estensione ) ( spregiativo ) grossolano, maleducato, sgarbato,

grossolano, maleducato, sgarbato, dialetto, vernacolo

(raro) profano

Contrari

( senso figurato ) delicato, distinto, fine, gentile, raffinato

delicato, distinto, fine, gentile, raffinato ( per estensione ) insolito, pregevole, pregiato, raro, singolare, straordinario

insolito, pregevole, pregiato, raro, singolare, straordinario aristocratico, nobile, signorile

educato

scientifico

Parole derivate

volgarizzare, volgarmente

Alterati