Comincia dall anno zero - Cruciverba

L'"era volgare" è un termine storico utilizzato per indicare il sistema di datazione basato sul calendario gregoriano, adottato come calendario civile in gran parte del mondo occidentale. Questo sistema di datazione inizia con l'anno "1" (l'anno di nascita presumibile di Gesù Cristo) e prosegue in avanti nel tempo. Non esiste un "anno zero" nel calendario gregoriano, quindi il passaggio tra il 1 a.C. (Before Christ - Prima di Cristo) e l'1 d.C. (Anno Domini - Dopo Cristo) è immediato. L'era volgare è ampiamente utilizzata nella maggior parte degli aspetti della vita quotidiana e nella registrazione storica, essendo uno dei principali sistemi di datazione nel mondo moderno.

