La Soluzione ♚ Il Gloriosus di una celebre commedia di Plauto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il Gloriosus di una celebre commedia di Plauto. MILES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

- arruolare, coscrivere soldati miles gloriosus - il soldato vanaglorioso (Plauto) (per estensione) truppe, esercito, fanteria (senso figurato) seguace (scacchi) pedina Pronuncia IPA: /'mi.les/ Etimologia / Derivazione da una radice indoeuropea (sanscrita) *mil-, dal significato di "unire, mettere insieme" francese vedi mile

inglese vedi mile

