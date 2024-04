La definizione e la soluzione di 7 lettere: La Corte di Ferrara. ESTENSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Gli Este sono una famiglia nobile, di origine italiana, una delle dinastie europee più longeve, che ha governato alcuni territori in Italia e in Germania. I primi rappresentanti della casata si possono individuare nei discendenti degli Obertenghi, mentre il ramo cadetto finale di derivazione è casa d'Austria-Este. Quest'ultima, estintasi per linea di sangue nel 1875 con la morte del duca Francesco V d'Austria-Este, è giunta ai giorni nostri per eredità e nuova creazione dinastica.

estense m e f sing (pl.: estensi)

di Este

Aggettivo, forma flessa

estense f pl

plurale di estensa

Sostantivo, forma flessa

estense m e f sing (pl.: estensi)

appartenente alla famiglia ducale d'Este

Sillabazione

e | stèn | se

Pronuncia

IPA: /es'tnse/

Etimologia / Derivazione

deriva dalla città di Este in provincia di Padova