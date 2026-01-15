Era l undici di Ferrara
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SOLUZIONE: SPAL
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Perché la soluzione è Spal? L'undici di Ferrara si riferisce alla squadra di calcio SPAL, storicamente legata alla città. Questa formazione ha vissuto momenti di gloria e difficoltà, rappresentando il cuore sportivo di Ferrara. La passione dei tifosi si accende ogni volta che la squadra scende in campo, portando avanti una tradizione che dura da decenni. La SPAL continua a essere un simbolo importante per la comunità locale.
Era l undici di Ferrara nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Spal
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Era l undici di Ferrara
- Risposta: SPAL
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: S___
- Inizia con: S
- Finisce con: L
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Spal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era l undici di Ferrara". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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