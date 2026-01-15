Era l undici di Ferrara

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era l undici di Ferrara' è 'Spal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPAL

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Perché la soluzione è Spal? L'undici di Ferrara si riferisce alla squadra di calcio SPAL, storicamente legata alla città. Questa formazione ha vissuto momenti di gloria e difficoltà, rappresentando il cuore sportivo di Ferrara. La passione dei tifosi si accende ogni volta che la squadra scende in campo, portando avanti una tradizione che dura da decenni. La SPAL continua a essere un simbolo importante per la comunità locale.

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Era l undici di Ferrara nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Spal

Se la definizione "Era l undici di Ferrara" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spal'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Era l undici di Ferrara

Era l undici di Ferrara Risposta: SPAL

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: S___

S___ Inizia con: S

S Finisce con: L

Le 4 lettere della soluzione

S Savona P Padova A Ancona L Livorno

La soluzione 'Spal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Era l undici di Ferrara". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.