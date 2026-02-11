Ferrara celebre regista USA

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ferrara celebre regista USA' è 'Abel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABEL

Perché la soluzione è Abel? Abel Ferrara è un noto regista statunitense, famoso per il suo stile intenso e spesso provocatorio. Le sue opere affrontano temi sociali e culturali, distinguendosi per la forza narrativa e la profondità dei personaggi. La sua filmografia ha lasciato un segno importante nel cinema indipendente americano, guadagnando riconoscimenti e rispetto a livello internazionale. La sua capacità di raccontare storie complesse gli ha assicurato un ruolo di rilievo nel panorama cinematografico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ferrara celebre regista USA" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferrara celebre regista USA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Per risolvere la definizione "Ferrara celebre regista USA", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferrara celebre regista USA" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Abel:

A Ancona B Bologna E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferrara celebre regista USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

