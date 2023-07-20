Un magistrato in Corte d Assise e d Appello

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un magistrato in Corte d Assise e d Appello' è 'Giudice A Latere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIUDICE A LATERE

Perché la soluzione è Giudice A Latere? Il giudice a latere è un magistrato che collabora con la Corte d'Assise e d'Appello, partecipando alle deliberazioni senza far parte del collegio principale. La sua funzione consiste nel contribuire alla valutazione delle prove e alla formazione del verdetto, offrendo un punto di vista aggiuntivo rispetto ai giudici togati. Questa figura si inserisce nel sistema giudiziario per garantire maggiore pluralismo e approfondimento nei processi complessi. La presenza di un giudice a latere arricchisce il procedimento con competenza e imparzialità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un magistrato in Corte d Assise e d Appello". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un magistrato in Corte d Assise e d Appello nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Giudice A Latere

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Giudice A Latere

G Genova I Imola U Udine D Domodossola I Imola C Como E Empoli A Ancona L Livorno A Ancona T Torino E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un magistrato in Corte d Assise e d Appello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Giudice A Latere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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