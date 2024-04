La definizione e la soluzione di 5 lettere: È vicina al Monte Bianco. AOSTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Aosta (pronuncia Aòsta, AFI: /a'sta/; in francese Aoste, AFI: /st/; Aoûta in arpitano sopradialettale; Oûta o Veulla in patois valdostano standard, Ohta nella variante della bassa valle; Augschtal in walser) è un comune italiano di 33 176 abitanti, capoluogo della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo della regione Val d'Aosta in Italia

Sillabazione

A | ò | sta

Pronuncia

IPA: /a.'s.ta/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal primo termine del nome latino della città Augusta Praetoria Salassorum, aggettivo derivato dal nome proprio Augustus che va riferito ad Augusto, l'imperatore romano al tempo della fondazione della città