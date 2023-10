Uno della Valle autonoma - Cruciverba

Regioni e provinced'italia. la regione ha due nomi ufficiali: regioned'aosta (in italiano) e régiond'aoste (pron...

Aosta (pronuncia Aòsta, AFI : /a'sta/; in francese Aoste, AFI : /st/; Aoûta in arpitano sopradialettale; Oûta o Veulla in patois valdostano standard, Ohta nella variante della bassa valle; Augschtal in walser; Osta o Aosta in piemontese) è un comune italiano di 32 971 abitanti, capoluogo della regione autonoma Valle d'Aosta.