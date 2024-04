La Soluzione ♚ Il bianco della birra La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il bianco della birra. SPUMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il bianco della birra: La spuma è una bibita analcolica gassata a base di acqua, zucchero, quantità variabili di caramello e aromi vari (tra cui, succo di limone, infuso di scorze di arancia, rabarbaro, vaniglia, spezie); il termine, generico, è una denominazione commerciale di fantasia e risale ai tempi in cui esistevano molti produttori locali di bibite gassate, per cui il nome delle singole marche era meno importante di adesso. Il termine è equivalente all'anglosassone "soda", anch'esso adatto a indicare qualunque bibita analcolica "con bollicine" a prescindere dal fabbricante. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La spuma è una bibita analcolica gassata a base di acqua, zucchero, quantità variabili di caramello e aromi vari (tra cui, succo di limone, infuso di scorze di arancia, rabarbaro, vaniglia, spezie); il termine, generico, è una denominazione commerciale di fantasia e risale ai tempi in cui esistevano molti produttori locali di bibite gassate, per cui il nome delle singole marche era meno importante di adesso. Il termine è equivalente all'anglosassone "soda", anch'esso adatto a indicare qualunque bibita analcolica "con bollicine" a prescindere dal fabbricante. spuma f inv schiuma Sillabazione spù | ma Pronuncia IPA: /'spuma/ Etimologia / Derivazione dal latino spuma, forse derivato da spuo, "sputare", ma più probabilmente dalla radice indoeuropea *(s)poH(y), "schiuma" Sinonimi (di mare) schiuma

schiuma (di birra) schiuma, bollicine, effervescenza

schiuma, bollicine, effervescenza gassosa, gazzosa

(gastronomia) mousse Parole derivate spumeggiare Termini correlati mussare Alterati (diminutivo) spumetta Altre Definizioni con spuma; bianco; birra; Bibita analcolica gassata e aromatizzata; Lo champagne nostrano; Alberi dal bianco legno pregiato; Franco : lanciò la popolare canzone L era del cinghiale bianco; Casa danese di birra; Nella birra e nel sidro;

