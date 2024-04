La definizione e la soluzione di 7 lettere: Città belga sulla Schelda. TOURNAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Tournai /tu'n/ (Tornai in piccardo, Tornè in vallone, Doornik in olandese, Dornick in tedesco, Tornacum in latino) è un comune francofono del Belgio situato 85 chilometri a sud di Bruxelles, nel bacino della Schelda, a 9 km dal confine francese. È una città belga francofona. Insieme a Tongeren, è la città più antica in Belgio e ha avuto un ruolo di grande importanza nella storia culturale della nazione. Patrono di Tournai è san Piatone, festeggiato il 1º ottobre.

tournai

prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di tourner

Pronuncia

IPA: /tu.ne/

Etimologia / Derivazione

vedi tourner