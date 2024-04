La Soluzione ♚ Bricco per caldi infusi

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Bricco per caldi infusi. TEIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Bricco per caldi infusi: Microrganismi idrofili che provocano la decomposizione. nei climi caldi si raggiungeva questo risultato per lo più esponendo il cibo al sole, mentre nei paesi più... La teiera è un contenitore che viene utilizzato per l'infusione o anche solamente per servire il tè, le tisane o gli infusi in genere. I materiali d'elezione con cui è costruita sono principalmente la ceramica, la porcellana il gres. Notevoli sono le teiere giapponesi in raku. Più raramente la teiera è in acciaio inox, vetro o ghisa. Se fa parte di un servizio da tè ha le stesse forme, colori e decorazioni delle tazzine, della lattiera e della ...

