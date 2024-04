La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il sotterraneo della chiesa. CRIPTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una cripta (dal greco pt, krypte, da cui il latino crypta significato: nascosto) è, nell'architettura medievale, una camera o un vano ricavato con la pietra, di solito posto al di sotto del pavimento di una chiesa, spesso contenente le tombe di importanti personalità come santi (o le loro reliquie) o alte cariche del clero. Le chiese erano occasionalmente costruite sopra il livello del suolo per inserirvi una cripta, come nel caso della Chiesa di San Michele a Hildesheim, in Germania, esempio unico di architettura ottoniana e patrimonio dell'umanità. Le cripte si trovano normalmente sotto l'abside come nella chiesa di Saint-Germain ...

cripta ( approfondimento) f sing (pl.: cripte)

(religione) (cristianesimo) (architettura) sotterraneo di un edificio pubblico, solitamente di una chiesa che in questo caso è adibito ad ospitare tombe o reliquie di santi entrammo nella scura e umida cripta, accompagnati unicamente del tanfo di muffa che esalavano quegli ambienti antichi (per estensione) (anatomia) piccolo alveolo presente sulla superficie di un organo cripta tonsillare, dentale, sinoviale (per estensione) (botanica) cavità, depressione che si forma sulla superficie delle foglie cripta pilifera, cripta stomatifera

Sillabazione

crì | pta

Pronuncia

IPA: /'kripta/

Etimologia / Derivazione

dal latino crypta, dal greco pt, derivato a sua volta da pt cioè "coprire, nascondere, celare"

Sinonimi

cappella sotterranea, ipogeo

Varianti