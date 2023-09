Indecifrabili senza la chiave di accesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indecifrabili senza la chiave di accesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRIPTATI

Significato/Curiosita : Indecifrabili senza la chiave di accesso

Durante la trasmissione. se la chiave viene compromessa da una terza persona, questa non solo potrà decifrare tutto il traffico cifrato con quella chiave ma... Predisposizione per l'inserimento di smart card per la visione di programmi criptati. in italia il ricevitore digitale terrestre (decoder) utilizza il vecchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

