In alcune chiese vi si trovano reliquie di Santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In alcune chiese vi si trovano reliquie di Santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRIPTA

Significato/Curiosita : In alcune chiese vi si trovano reliquie di santi

Da tutte le chiese cristiane che ammettono il culto dei santi. dal momento che non vollero mai denaro o beni in cambio della loro pratica di medici e guaritori... Precedenti regnanti (ad esempio la cripta imperiale a vienna, la cripta reale del monastero dell'escorial in spagna, la cripta reale di superga presso torino)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : In alcune chiese vi si trovano reliquie di Santi : alcune; chiese; trovano; reliquie; santi; alcune non tutte; Il servizio di trasporto verso l aeroporto offerto da alcune strutture; alcune dopo la prima; Lo sono alcune creme cosmetiche; Solo alcune volte; alcune sono per nudisti; alcune camicie ne hanno due sul petto; Lo spazio di alcune monete con la data di emissione; Sali diffusi in alcune rocce metamorfiche; In alcune auto è apribile sopra la testa; Nelle chiese è dietro l altare maggiore; Servono per addobbare le chiese ; chiese da bere alla Samaritana; Alto prelato delle chiese cattoliche orientali; I cristiani delle chiese greca e russa; Come molte chiese europee tra i secoli XII e XV; Il loggiato nelle chiese paleocristiane riservato alle donne; Città del Ragusano ricca di chiese barocche; Così sono spesso dette le campane delle chiese ; Tali sono i canti eseguiti nelle chiese cattoliche; Vi si trovano Texas e Iowa: Uniti d America; Di essa si trovano mirabili esempi a Tikal e Campeche; Quelli Bassi si trovano in Europa; Se ne trovano molti a San Pietroburgo; Si trovano in giardino; Le isole che si trovano al largo della Tanzania; Individui che trovano piacere nel male altrui; Musei a loro dedicati si trovano a Ledro e Fiavè; Si trovano nel chili messicano; Se ne trovano del presepe a San Gregorio Armeno; Una custodia per reliquie ; Un astuccio per le reliquie ; Lo sono le reliquie dei Santi; La parte dell altare in cui sono custodite le reliquie d un Santo; Una vetrinetta per le reliquie ; Una custodia per le reliquie ; brava gente film di De santi s del 1964; Racchiudono il santi ssimo sugli altari; Libro liturgico che elenca tutti i santi ; Pesanti per la tasca; Elenco di santi e vittime della fede; Quelli pesanti sono minerali; Quelli finanziari appesanti scono i bilanci delle aziende; Continui incessanti ; Lavori pesanti ; Persone pesanti da reggere;

Cerca altre Definizioni