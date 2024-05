Eletti della Chiesa

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: I Beati Paoli è il nome con cui viene indicata una presunta setta segreta nata in Sicilia formata da individui che si definivano vendicatori-giustizieri-sicari, che sarebbe nata a Palermo, con il nome di vendicosi, intorno al XII secolo circa. Non ci sono però certezze circa la sua esistenza. Molti mafiosi usano il mito dei Beati Paoli come mito fondativo della stessa mafia. L'unica fonte a riportarla sono i "Diari" di Francesco Maria Emanuele marchese di Villabianca. A ritenere che sia realmente esistita è Francesco Paolo Castiglione nel saggio Indagine sui Beati Paoli.

beati m

plurale di beato

Sostantivo, forma flessa

Sillabazione

be | à | ti

Pronuncia

IPA: /be'ati/

Etimologia / Derivazione

vedi beato

Citazione

Sinonimi

felici, lieti, sereni, gioiosi, contenti, ilari, giocondi, tranquilli, quieti, calmi, soddisfatti, paghi, appagati

fortunati, favoriti dalla sorte, invidiabili

