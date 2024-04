La definizione e la soluzione di 5 lettere: È oggetto di compravendita. MERCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una merce è un bene economico, naturale o manufatto, suscettibile di essere scambiato con altri beni (e si parla in questo caso di baratto), oppure contro denaro all'interno di un mercato. Non vengono definiti come merci né i beni in attesa della vendita presso i produttori né quelli presso il consumatore.L'origine del termine è riconducibile al greco meiromai (= partecipare, aver parte), e poi al latino merere (nel senso di "meritare", "guadagnare").

merce ( approfondimento) f sing (pl.: merci)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) bene economico, naturale o tecnicamente prodotto, in grado di essere scambiato con un altro bene o con denaro in un mercato

Sillabazione

mèr | ce

Pronuncia

IPA: /'mrte/

Etimologia / Derivazione

troncamento di mercede

Citazione

Sinonimi

bene, prodotto, articolo, genere, derrata, mercanzia

( senso figurato ) valore, bene

valore, bene ( senso figurato ) (letterario) merito, intellettuale

merito, intellettuale (gergale) refurtiva

Parole derivate

mercanzia, mercenario, mercimonio

Proverbi e modi di dire

regalare merce :vendere a prezzi bassissimi