Un vino come il lugana nei cruciverba: la soluzione è Bianco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un vino come il lugana' è 'Bianco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIANCO

Curiosità e Significato di "Bianco"

Un vino come il Lugana è caratterizzato dal suo colore chiaro e trasparente, tipico dei vini bianco. La parola bianco indica quindi la categoria di vini realizzati con uve a bacca gialla o verde, noti per freschezza, leggerezza e un sapore delicato.

Come si scrive la soluzione: Bianco

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B I L I O O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLIBIO" POLIBIO

