Monumenti funerari in ricordo di personaggi sepolti altrove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monumenti funerari in ricordo di personaggi sepolti altrove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CENOTAFI

Significato/Curiosita : Monumenti funerari in ricordo di personaggi sepolti altrove

Un cenotafio è un monumento sepolcrale che viene eretto in un famedio, in una chiesa o in altro luogo, per ricordare una persona o un gruppo di persone sepolte in altro luogo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

