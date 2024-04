La definizione e la soluzione di 9 lettere: Guardare di sottecchi. SBIRCIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

sbirciare (vai alla coniugazione)

guardare di nascosto in modo da non essere notato da altri se non avesse sbirciato, quell'opera artistica certamente non sarebbe stata eseguita socchiudere gli occhi per poi concentrare la vista sfuggevolmente su un determinato punto

Sillabazione

sbir | cià | re

Pronuncia

IPA: /zbir'tare/

Etimologia / Derivazione

etimologia non ben definita

Sinonimi

(di sfuggita e di nascosto) spiare, guardare, curiosare, tenere d’occhio, sogguardare, sguinciare

spiare, guardare, curiosare, tenere d’occhio, sogguardare, sguinciare (con particolare attenzione) fissare, scrutare, squadrare, adocchiare, puntare

Contrari

(con particolare attenzione) ignorare, evitare, disdegnare

Parole derivate