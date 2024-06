Entra in chiesa solo per guardare i quadri

: . L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare.

Italiano: Aggettivo: ateo m sing . che non crede in Dio. Sostantivo: ateo m sing . (religione) (filosofia) chi non crede nell’esistenza di divinità o che di tali divinità afferma positivamente l’inesistenza. Sillabazione: à | te | o. Pronuncia: IPA: /'ateo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo atheus che deriva dal greco e formato da - ossia "senza" e da e ovvero "dio" .