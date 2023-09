Allattava al posto della mamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allattava al posto della mamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BALIA

Significato/Curiosita : Allattava al posto della mamma

Interessato e la mamma lo desidera. la posizione in cui il neonato è attaccato al seno è fondamentale per una buona suzione. il neonato deve essere posto nelle condizioni... Disambiguazione – se stai cercando il territorio amministrato o contada, vedi balìa. disambiguazione – se stai cercando la giurisdizione del balì, vedi baliato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

