La Soluzione ♚ Storto non in squadra

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Storto non in squadra. SBIECO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Storto non in squadra: Lo sbieco (tralice, in alcune regioni italiane) è la direzione, in un tessuto, a 45° rispetto alla direzione dei fili di trama e ordito. Ogni pezzo di stoffa ha due sbiechi, perpendicolari tra di loro. Nella tela sono gli unici due sensi in cui si può deformare, tirandolo, il tessuto: questa deformazione è il risultato dello scivolamento dei fili di ordito e trama, che perdono la posizione perpendicolare passando a una inclinata. Stoffe come il feltro, il panno lenci o l'alcantara non hanno sbieco, non essendo propriamente tessuti e quindi non composti da trama e ordito. Gli abiti, per evitare deformazioni o cedimenti, sono generalmente ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Lo sbieco (tralice, in alcune regioni italiane) è la direzione, in un tessuto, a 45° rispetto alla direzione dei fili di trama e ordito. Ogni pezzo di stoffa ha due sbiechi, perpendicolari tra di loro. Nella tela sono gli unici due sensi in cui si può deformare, tirandolo, il tessuto: questa deformazione è il risultato dello scivolamento dei fili di ordito e trama, che perdono la posizione perpendicolare passando a una inclinata. Stoffe come il feltro, il panno lenci o l'alcantara non hanno sbieco, non essendo propriamente tessuti e quindi non composti da trama e ordito. Gli abiti, per evitare deformazioni o cedimenti, sono generalmente ... sbieco m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo sbieco m sing pezzo si stoffa tagliato non in linea retta Verbo sbieco prima persona singolare dell'indicativo presente di sbiecare Sillabazione sbiè | co Pronuncia IPA: /'zbjko/ Etimologia / Derivazione da s- e da bieco Sinonimi storto, obliquo, trasversale, inclinato, sbilenco, sghembo, sghimbescio Contrari dritto, rettilineo, retto Termini correlati diagonale Proverbi e modi di dire di sbieco : di traverso

: di traverso guardare di sbieco: guardare in modo ostile

Altre Definizioni con sbieco; storto; squadra;